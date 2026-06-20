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Spor

Arda Güler maç sonu konuştu! ''Halkımızdan özür dileriz''

2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı'nda milli yıldız Arda Güler, maç sonu açıklamalarda bulundu. Alınan skor sebebiyle utanç duyduklarını dile getiren Arda, 'Halkımızdan özür diliyoruz.' dedi.

BEYZA NUR YILMAZ20 Haziran 2026 Cumartesi 08:43 - Güncelleme:
Arda Güler maç sonu konuştu! ''Halkımızdan özür dileriz''
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

Milli yıldız Arda Güler, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ DUYUYORUZ!"

Takım olarak çok üzgün olduklarını belirten Arda, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız.! Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz." dedi.

"ÖZÜR DİLERİZ!"

Açıklamalarına devam eden genç futbolcu, "Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz!" ifadelerini kullandı.

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