Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda Minera'yı 5-0 mağlup ederek tur atladı.

Municipal Cartagonova'da oynanan maçta Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı goller ile maça damgasını vurdu.

Real Madrid'in diğer gollerini ise 5. dakikada Fede Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Luka Modric kaydetti.

Arda Güler, 90 dakika sahada kaldığı maçta büyük beğeni topladı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid son 16 turuna yükselirken, Minera kupaya veda etti.