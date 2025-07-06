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Spor

Arda Güler maça damga vurdu! Real Madrid turu geçti

ABD'nin New Jersey şehrindeki MetLife Stadyumu'nda, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşılaştı. Real Madrid mücadeleyi 3-2 kazandı ve yarı final biletini kaptı. Milli futbolcumuz Arda Güler iki asist ile maça damga vurdu.

Haber Merkezi6 Temmuz 2025 Pazar 01:04 - Güncelleme:
Arda Güler maça damga vurdu! Real Madrid turu geçti
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ABD'nin New Jersey şehrindeki MetLife Stadyumu'nda, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşılaştı. Real Madrid mücadeleyi 3-2 kazandı ve yarı final biletini kaptı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Gonzalo, 20. dakikada Francisco Garcia ve 90+4. dakikada Mbappe'den kaydetti. Borussia Dortmund'un golleri karşılaşmanın 90+3. dakikasında Beier ve 90+8. dakikada penaltıdan Guirassy'den geldi.

Real Madrid'de Huijsen 90+6. dakikada penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ARDA GÜLER İKİ ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler 90 dakika sahada kalırken etkili bir futbol ortaya koydu. Gonzalo ve Mbappe'nin gollerinde asist milli futbolcumuz Arda Güler'den geldi.

DEV EŞLEŞME: REAL MADRID - PSG

Real Madrid bu sonucun ardından 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finale yükselirken Borussia Dortmund turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Real Madrid yarı finalde Paris Saint-Germain ile eşleşti. Paris Saint-Germain çeyrek finalde Bayern Münih'i saf dışı bırakmıştı.

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