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Spor

Arda Güler mesaiye başladı!

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı. Milli oyuncunun bireysel antremanlarını tamamladıktan sonra takımla birlikte çalışmaya başlaması da bekleniyor.

30 Kasım 2023 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Arda Güler mesaiye başladı!
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Real Madrid'e transferi sonrası henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.

Marca'nın haberine göre, 18 yaşındaki genç futbolcunun, bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Arda Güler'in geri dönüşü için bir tarih belirlenmediği ve İspanyol ekibinin doktorlarının genç oyuncunun uzun süredir beklenen çıkışını sakin bir şekilde gerçekleştirmek istediği aktarıldı.

Öte yandan Real Madrid'de sakatlığı bulunan Aurelien Tchouameni'nin de bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı ifade edildi. İspanyol eldiven Kepa Arrizabalaga'nın ise takımla birlikte çalışmalara başladığı ve cumartesi günü Granada'ya karşı oynanacak maçta hazır olmasının beklendiği belirtildi.

Real Madrid'de Thibaut Courtois, Eder Militao, Luka Modric, Vinicius Junior ve Eduardo Camavinga'nın sakatlıklarının devam ettiği hatırlatıldı

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