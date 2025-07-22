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Spor

Arda Güler mi, Kylian Mbappe mi? Real Madrid'de yeni 10 numara belli oluyor

İspanyol devi Real Madrid ile yolları ayıran Hırvat oyuncu Luka Modric'in ardından 10 numaranın yeni sahibi merak konusu oldu. İspanyol basınında çıkan habere göre 10 numara için öne çıkan iki aday var. Bunlar milli yıldız Arda Güler ile Fransız futbolcu Kylian Mbappe. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 17:06 - Güncelleme:
Arda Güler mi, Kylian Mbappe mi? Real Madrid'de yeni 10 numara belli oluyor
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Real Madrid ile yollarını ayıran Luka Modric'in yeni adresi Milan oldu. Hırvat yıldız sonrası eflatun-beyazlılarda büyük anlamlar taşıyan ve tarihe geçmiş isimlerle özdeşleşen 10 numaranın yeni sahibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid'de 10 numara aday 2 futbolcu var. Bunlardan biri Kylian Mbappe diğeri ise Arda Güler.

Fransa Milli Takımı'nda da 10 numarayı giyen Mbappe'nin Real Madrid yönetiminden henüz böyle bir talebi olmadığı aktarıldı.

Bu sezon ilk 11'de yer alması beklenen Arda Güler ise 10 numara için bir başka favori.

Arda Güler'in de 10 numarayı taşımak istediği vurgulanırken, Modric'in son maçının ardından 10 numaralı formasını Arda Güler'e hediye etmesinin basit bir jestten fazlası olduğu ifade edildi.

Haberde 10 numaranın sahipsiz kalmasının çok olası olmadığı belirtildi. 10 numaralı formanın satıldığı, dikkat çektiği ve sembol olması nedeniyle Real Madrid'in imajı açısından da önemli olduğu yazıldı.

21. yüzyılda Modric ve Figo gibi değerleri tanımlayan bir numara olduğu için Real Madrid'in 10 numaralı formayı kime vereceğinin tarihi bir sorumluluğu olduğu aktarıldı.

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