İSTANBUL 22°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler mi, Lamine Yamal mı? La Liga'da El Clasico zamanı
Spor

Arda Güler mi, Lamine Yamal mı? La Liga'da El Clasico zamanı

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Milli yıldız Arda Güler'in, El Clasico'ya ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Ekim 2025 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Arda Güler mi, Lamine Yamal mı? La Liga'da El Clasico zamanı
ABONE OL

İspanya La Liga'da 24 puanlı lider Real Madrid ile 22 puanlı takipçisi Barcelona bu akşam Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. TSİ 18.15'te başlayacak maçta iki takımda toplam 10 eksik bulunuyor.

Real Madrid'de Alexander-Arnold, Alaba, Rüdiger ve Carvajal, Barcelona'da ise kaleciler Garcia, Ter Stegen ile Raphinha, Dani Olmo, Gavi ve Lewandowski sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 4 gol, 7 asist üreten Arda Güler'in, El Clasico'ya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Barça'nın en büyük kozu ise, 7 karşılaşmada 3 gol atıp 5 de asist yapan Lamine Yamal olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.