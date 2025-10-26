İspanya La Liga'da 24 puanlı lider Real Madrid ile 22 puanlı takipçisi Barcelona bu akşam Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. TSİ 18.15'te başlayacak maçta iki takımda toplam 10 eksik bulunuyor.

Real Madrid'de Alexander-Arnold, Alaba, Rüdiger ve Carvajal, Barcelona'da ise kaleciler Garcia, Ter Stegen ile Raphinha, Dani Olmo, Gavi ve Lewandowski sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 4 gol, 7 asist üreten Arda Güler'in, El Clasico'ya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Barça'nın en büyük kozu ise, 7 karşılaşmada 3 gol atıp 5 de asist yapan Lamine Yamal olacak.