Arda Güler, Ömer Faruk Beyaz'ı solladı! İnanılmaz başarı

star.com.tr 20 Şubat 2022 Pazar 22:34 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 22:34

Fenerbahçe'de Arda Güler, Ömer Faruk Beyaz'ı unutturdu. Arda Güler, sarı-lacivertli forma ile aldığı 134 dakika sürede 2 asistle takımına katkıda bulunarak Ömer Faruk Beyaz'ı geride bıraktı. Güler, aynı zamanda Beyaz'dan sonra sarı-lacivertli forma ile ilk 11'de yer alan en genç futbolcu oldu.

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ARDA GÜLER, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de ilk 11'de ilk kez sahaya çıkan 16 yaşındaki Arda Güler, performansıyla büyük beğeni topladı. Yüzde 90 pas isabetiyle oynayan Arda Güler, 22 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı.

ÖMER FARUK BEYAZ'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 4'ü ilk 11'de olmak üzere 8 maçta şans bulan Ömer Faruk Beyaz, gol ve asist katkısında bulunamamıştı.

STUTTGART KARNESİ

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz, bu sezon 5 maçta yalnızca 79 dakika forma şansı bulabildi. 18 yaşındaki oyuncu Alman ekibinde 13 maçta da kadroda yer almadı.