Arda Güler oynamadı! Real Madrid, Espanyol karşısında kayıp

İspanya La Liga'nın 22. baftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına konuk oldu. RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Espanyol oldu.

Ev sahibi Espanyol'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Carlos Romero Serrano attı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve maçta süre almadı.

Ligde dört maç sonra puan kaybı yaşayan ve zirve yarışında yara alan Real Madrid, 49 puanda kaldı. Ligde küme düşme hattında yer alan Espanyol ise 23 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Espanyol, Real Sociedad deplasmanına gidecek.