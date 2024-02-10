İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2024 Cumartesi / 1 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler oyuna girdi, penaltıyı aldı! Milli yıldız göz kamaştırdı
Spor

Arda Güler oyuna girdi, penaltıyı aldı! Milli yıldız göz kamaştırdı

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Girona'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Milli futbolcumuz Arda Güler, oyuna sonradan dahil oldu ve takımına penaltı kazandırdı.

10 Şubat 2024 Cumartesi 22:35 - Güncelleme:
Arda Güler oyuna girdi, penaltıyı aldı! Milli yıldız göz kamaştırdı
ABONE OL

La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona ile karşılaştı.

Bernabeu'da oynanna maçı Real Madrid 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikada Jude Bellingham, 61. dakikada Rodrygo kaydetti.

ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu. Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real, penaltı kazandı ancak Joselu, penaltıyı gole çeviremedi.

Maçın son dakikasında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real Madrid penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Joselu, direğe takıldı.

Real Madrid, bu zaferle ligde yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Şampiyonluk yarışındaki Girona ise ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Real Madrid, bu sonuçla birlikte puanını 61'e yükseldi. En yakın takipçisi Girona ise 56 puanla ikinci sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, deplasmanda Vallecano ile karşılaşacak. Girona ise Bilbao deplasmanına gidecek.

ARDA GÜLER'DEN RESİTAL!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.