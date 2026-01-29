İSTANBUL 16°C / 11°C
  • Arda Güler oyundan alınınca çılgına döndü! O anlar kameralara yansıdı
Spor

Arda Güler oyundan alınınca çılgına döndü! O anlar kameralara yansıdı

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Real Madrid deplasmanda Jose Mourinho'nun takımı Benfica'ya 4-2 mağlup oldu. Bu galibiyetle ilk 24 içine girerek play-off oynamaya hak kazanan Portekiz temsilcisi önemli bir başarıya imza attı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler oyundan alındığı anlarda çılgına göndü. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

29 Ocak 2026 Perşembe 09:17
Arda Güler oyundan alınınca çılgına döndü! O anlar kameralara yansıdı
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının final haftasında, Benfica tarihi bir galibiyete imza atarak play-off turuna yükseldi. Portekiz ekibinde kaleci Trubin, 90+8. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Bu golle Mourinho'nun öğrencileri, Marsilya'nın önüne geçerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını ilk 24 içinde bitirdi.

Benfica yenilgisiyle ilk 8 dışında kalan Real Madrid ise büyük şok yaşadı. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, 78. dakikada oyundan alınırken adeta çılgına döndü. Milli futbolcunun teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya olan öfkesi kameralara yansıdı.

Arda Güler'in oyundan alınırken "Hep ben!" diyerek isyan ettiği görüldü. Arda Güler'in ilk kez bu kadar şiddetli tepki verdiği gören futbolseverler oldukça şaşırırken, milli futbolcunun o anları tüm dünyada gündem oldu.

İŞTE O ANLAR:

İstanbul'da bomba paniği! Apartmanın önüne 2. kez patlayıcı fırlatıldı

