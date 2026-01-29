UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının final haftasında, Benfica tarihi bir galibiyete imza atarak play-off turuna yükseldi. Portekiz ekibinde kaleci Trubin, 90+8. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Bu golle Mourinho'nun öğrencileri, Marsilya'nın önüne geçerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını ilk 24 içinde bitirdi.

Benfica yenilgisiyle ilk 8 dışında kalan Real Madrid ise büyük şok yaşadı. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, 78. dakikada oyundan alınırken adeta çılgına döndü. Milli futbolcunun teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya olan öfkesi kameralara yansıdı.

Arda Güler'in oyundan alınırken "Hep ben!" diyerek isyan ettiği görüldü. Arda Güler'in ilk kez bu kadar şiddetli tepki verdiği gören futbolseverler oldukça şaşırırken, milli futbolcunun o anları tüm dünyada gündem oldu.

İŞTE O ANLAR: