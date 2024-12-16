Arda Güler için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu, eflatun beyazlılarda gol ve asistlerine devam ederken İspanyol basınına yansıyan bir haber, ortalığı karıştırdı. Madrid kulübü başkanı Perez'in, bir akşam yemeğinde Arda Güler'in yanına giderek sarf ettiği sözler olay oldu.

"GÖRECEKSİN ARDA!"

Florentino Perez, akşam yemeğinde oyuncularla konuşurken Arda Güler'e ayrı bir parantez açtı. Milli yıldızın yanına giderek onunla konuşan Perez Arda'ya, "Sen uzun yıllar Real Madrid'in kaptanı olacaksın, bunu göreceksin" dediği aktarıldı.

İspanyol basınının duyurduğu bu haber oldukça konuşulurken, bu durum Perez'in, Arda Güler'i hiçbir yere göndermeyeceğinin de işareti olarak yorumlandı.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maçta boy gösterdi. Milli yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.