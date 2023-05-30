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Spor

Arda Güler: Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki yıldız oyuncu kaçan şampiyonluk için üzgün olduğunu belirtti.

30 Mayıs 2023 Salı 23:12 - Güncelleme:
Arda Güler: Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Arda maç sonu açıklamasında şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Şampiyonluğu kaybettiğimiz için takım olarak çok üzgünüz. Tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüz başka söyleyecek bir şey yok." sözlerini kullandı.

Puan kaybederek hata yaptıkları maçlar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Arda, "Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük. Eğer hata yapmasak biz şampiyon olabilirdik. Ama hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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