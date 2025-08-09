İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler Real Madrid'de kalıyor! 50 milyon euroluk teklif veto edildi
Spor

Arda Güler Real Madrid'de kalıyor! 50 milyon euroluk teklif veto edildi

Xabi Alonso'nun gelişiyle yeniden formunu bulan Arda Güler, Real Madrid'in vazgeçilmezi oldu. Genç yıldız için gelen 50 milyon euroluk teklif yönetim tarafından geri çevrildi.

Haber Merkezi9 Ağustos 2025 Cumartesi 17:37 - Güncelleme:
Arda Güler Real Madrid'de kalıyor! 50 milyon euroluk teklif veto edildi
ABONE OL

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ayrılışının ardından kendini buldu.

Milli futbolcu, Xabi Alonso'nun gelişiyle beraber ayrılık düşüncesini kafasından sildi ve takımda kalmaya karar verdi.

Arda, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla bir kez daha taraftarların beğenisini kazandı.

XABI REKOR TEKLİFİ REDDETTİ

Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, Xabi Alonso'nun kararı doğrultusunda yaz transfer döneminde Arda Güler için gelen 50 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Genç yetenek, yeni hocası Xabi Alonso tarafından verilen süre içerisinde takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in 45 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.