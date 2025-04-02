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Spor

Arda Güler Real Madrid'i kurtardı!

İspanya Kral Kupası karşılaşmasında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçta sonradan oyuna giren Arda Güler, Rüdiger'e asistini yaptı ve takımını finale taşıyan golde başrol oynadı.

Haber Merkezi2 Nisan 2025 Çarşamba 01:25 - Güncelleme:
Arda Güler Real Madrid'i kurtardı!
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İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid, Real Sociedad ile karşılaştı. Uzatmalara giden maçta milli futbolcu Arda Güler'in asistinde Rüdiger golünü attı ve eflatun beyazlılar finale yükseldi.

İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanş maçında rakibiyle 4-4 berabere kaldı ve turu atlayan taraf oldu.

Real Madrid, toplam skorda 5-4 kazanarak Copa del Rey'de finale çıktı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, uzatma dakikalarının ikinci yarısında Rodrygo'nun yerine 106. dakikada oyuna dahil oldu. Arda Güler, Antonio Rüdiger'in uzatma devresinin son bölümünde attığı golün asistini yaptı.

Real Madrid'in golleri, Endrick, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni ve Rüdiger'den geldi. Real Sociedad'ın gollerini ise Ander Barrenetxea, David Alaba (K.K), Mikel Oyarzabal (2) kaydetti.

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