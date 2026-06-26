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Spor

Arda Güler rekoru kırdı! Dünya Kupası tarihine geçti

A Milli Takım'ın ABD ile oynadığı maçta 10. dakikada fileleri havalandıran Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti. Milli yıldız, Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu unvanını aldı.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 07:16 - Güncelleme:
Arda Güler rekoru kırdı! Dünya Kupası tarihine geçti
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Milli futbolcu Arda Güler, ABD karşılaşmasında attığı golle FIFA Dünya Kupası'nda en genç gol kaydeden Türk futbolcu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile mücadele ederken, millilerin 10. dakikada ilk golünü kaydeden Arda Güler, bir rekorun da sahibi oldu. Güler, 21 yaş 120 gün ile, Emre Belözoğlu'nu 2002 Dünya Kupası'ndaki Kosta Rika müsabakasında 21 yaş 275 günken attığı golü geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu ünvanın sahibi oldu.

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