Carlo Ancelotti yönetimindeki İspanyol devi Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

LA LİGA'DAN TALİBİ VAR

Carlo Ancelotti'nin az şans verdiği Arda Güler'e sürpriz bir talibin çıktığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda Güler'i Real Sociedad'ın gündemine aldığı kaydedildi. Real Sociedad'ın Real Madrid forması giyen Arda Güler için sezon sonunda girişimde bulunacağı aktarıldı.

INTER DE DEVREDE!

Öte yandan İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre Inter, satın alma opsiyonuyla birlikte Arda Güler'i transfer etmek istiyor.

ARDA GÜLER'İN TERCİHİ

Söz konusu haberde Arda Güler'in ne düşündüğü de aktarıldı. Millî futbolcunun, Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

20 yaşındaki on numara, bu sezon Real Madrid'de 29 karşılaşmada forma şansı buldu. Arda Güler, bu müsabakalarda 3 gol attı ve 5 asist üretti. Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Genç on numaranın güncel piyasa değeri 45 milyon euro.