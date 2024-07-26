İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,004
  • EURO
    35,8692
  • ALTIN
    2529.04
  • BIST100
    10889.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler sezonu cumartesi günü açıyor
Spor

Arda Güler sezonu cumartesi günü açıyor

A Milli Takım ile EURO 2024'te mücadele eden Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler cumartesi günü sezonu açıyor.

26 Temmuz 2024 Cuma 16:01 - Güncelleme:
Arda Güler sezonu cumartesi günü açıyor
ABONE OL

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, tatilinin ardından yeni sezonu açıyor.

A Milli Takım ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden 19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile sezon öncesi çalışmalara katılmak için 27 Temmuz Cumartesi günü İspanya'ya gidecek.

Arda Güler, pazar günü ise takımla birlikte 3 hazırlık maçının oynanacağı ABD kampına gidecek. Real Madrid, ABD turunda; Milan, Barcelona ve Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.