LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler kulüp kanallarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu yeni sezondaki hedefleri ve kupa isteği için konuştu.

ARDA GÜLER: "UMARIM DAHA FAZLA KAZANABİLİRİM"

Arda Güler açıklamasında; "Taraftarlar her zaman bizi desteklemeye geliyor. Biz de onlar için oynuyoruz. İlk sezonumda 5 kupa kazandım, umarım daha fazla kazanabilirim. Gelecek sezon da aynı başarıları kazanmak istiyorum." dedi.

Arda Güler, İspanyol devinde Şampiyonlar Ligi ve LaLiga dahil 5 kez kupa sevinci yaşadı.