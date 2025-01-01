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Spor

Arda Güler son noktayı koydu! ''Daha fazla kupa istiyorum''

Real Madrid'de yeteri kadar süre bulamaması nedeniyle ayrılması konuşulan milli futbolcu Arda Güler, tartışmalara son noktayı koydu. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi1 Ocak 2025 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Arda Güler son noktayı koydu! ''Daha fazla kupa istiyorum''
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LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler kulüp kanallarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu yeni sezondaki hedefleri ve kupa isteği için konuştu.

ARDA GÜLER: "UMARIM DAHA FAZLA KAZANABİLİRİM"

Arda Güler açıklamasında; "Taraftarlar her zaman bizi desteklemeye geliyor. Biz de onlar için oynuyoruz. İlk sezonumda 5 kupa kazandım, umarım daha fazla kazanabilirim. Gelecek sezon da aynı başarıları kazanmak istiyorum." dedi.

Arda Güler, İspanyol devinde Şampiyonlar Ligi ve LaLiga dahil 5 kez kupa sevinci yaşadı.

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