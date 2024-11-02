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Spor

Arda Güler Süper Lig'e resmen geri dönüyor! İşte imza atacağı takım…

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Milli yıldız için Süper Lig devi harekete geçti. İşte Arda Güler transferinin detayları…

2 Kasım 2024 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Arda Güler Süper Lig'e resmen geri dönüyor! İşte imza atacağı takım…
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Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, İspanyol ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamıyor.

Dış basında çıkan habere göre takımda istediği süreleri alamayan Arda Güler de eflatun beyazlılardan ayrılmayı düşünüyor.

PREMİER LİG DEVLERİNİN RADARINDA

Arda Güler, İngiliz ekiplerinin de yakın markajında. Başta Liverpool ve Arsenal olmak üzere Premier Lig devleri Arda Güler'i takımlarına kazandırmak için Real Madrid ile görüşmeleri sürdürüyor.

Arda Güler için teklifler peşi sıra gelirken esas sürpriz transfer teklifi Süper Lig'den geldi.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'YE DOĞRU!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Arda Güler'i tekrar takıma kazandırmak için harekete geçti. Mourinho'nun da ısrarla istediği milli yıldız için kiralama formülü kullanılacak. Arda'nın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü.

SKOR KATKISI ÜRETEMEDİ

Bu sezon Real Madrid ile 11 maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda henüz gol veya asist katkısı üretemedi. Ayrıca Arda'nın güncel piyasa değeri de 45 milyon euro.

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