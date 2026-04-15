İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih karşılaşmasına damgasını vurdu. Maçta iki harika gol kaydeden Arda Güler, aynı zamanda Real Madrid tarihine adını yazdırdı.

Maçın henüz 35. saniyesinde golünü kaydeden Arda Güler, adını Real Madrid tarihine yazdırdı

REAL MADRID TARİHİNE GEÇTİ

Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.

BİR TANE DE FRİKİKTEN ATTI

Arda Güler, dakikalar 29'u gösterirken bu kez bir serbest vuruşta Manuel Neuer'i avlamayı başardı.

FRİKİK ATAN EN GENÇ...

Öte yandan Arda Güler (21 yaş 49 gün), Mesut Özil'i (24 yaş 22 gün) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu oldu.