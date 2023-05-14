Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ekiplerden biri olan Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla camianın beğenisini toplamıştı. İki futbolcu için Avrupa'dan birçok kulübün teklifte bulunduğu öne sürülürken, İngiltere'den flaş bir iddia gündeme geldi.

İNGİLİZLER AÇIKLADI!

İngilz basınındaki habere göre Newcastle United kulübü, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. Haberde Newcastle'ın Arda Güler'in ailesiyle görüştüğü ve her iki isim için de 20'şer milyon euro bütçe ayırdığı kaydedildi.

NEWCASTLE UNİTED'İN TEK HEDEFİ

İngiliz ekibinin bu parayı sorun etmeyeceği ve transferi kısa süre içerisinde sonlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

YILDIZ OYUNCULARIN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

Ferdi Kadıoğlu ise 43 resmi maçta 3 gol - 3 asistlik bir oyun ortaya koydu.