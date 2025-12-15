Real Madrid, LaLiga'nın 16. haftasında Alaves'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 76. dakikasında Rodrygo galibiyeti getiren golü atarken asist Vinicius Junior'dan geldi. Ancak Arda Güler'in golde Vinicius'a kendi yarı alanından çıkardığı pas sosyal medyada gündem oldu.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde gelişen Alaves atağında Real Madrid savunmasının müdahalesiyle top Arda Güler'in önünde kaldı. Kendi yarı alanından önünde kalan topu tek dokunuşla saniye düşünmeden Vinicius Junior'un önüne atan Arda Güler, golüm mimarı olarak gösterildi. Bu pası iyi değerlendiren Vinicius, süratle ceza sahasına hareketlendi ve Rodrygo'ya çıkardı. Brezilyalı futbolcu ise ağları bularak takımına galibiyeti getirdi.

Arda Güler'in bu gol öncesinde pası sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu. Yapılan yorumlarda Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler'i bu maçta daha defansif rolde oynattığı belirtildi ve İspanyol teknik adam eleştirildi. Ancak milli futbolcunun bu durumda bile ne kadar büyük bir yeteneğe sahip olduğunu attığı pasla gösterdiği aktarıldı.

Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 78 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol-9 asistlik skor katkısı verdi.