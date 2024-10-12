Arda Güler: Yine muhteşemdiniz

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Samsun'da ağırladığı Karadağ'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, bu maç sonrası bir paylaşım yaptı.

Arda, paylaşımında, "Teşekkürler Samsun, yine muhteşemdiniz. Bu millet her şeyin en güzelini hak ediyor" ifadelerini kullandı. Arda paylaşımında kırmızı-beyaz kalp emojileri ile birlikte Türk bayrağı kullandı.

Genç yıldızın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.