25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
  • Arda Güler yine sahnede! Ayın golü ödülünü kaptı
Arda Güler yine sahnede! Ayın golü ödülünü kaptı

Arda Güler'in Elche'ye attığı gol, LaLiga'da mart ayının golü seçildi. Milli yıldız, yaklaşık 70 metreden kaydettiği golle damgasını vurmuştu.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 18:13
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Elche'ye attığı gol, mart ayının golü seçildi.

LaLiga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.

