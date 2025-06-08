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Spor

Arda Güler'den ABD maçında dikkat çeken hamle!

Milli yıldız Arda Güler, ABD maçında hem gol attı hem de ikinci yarı başında yaptığı santra ile Şampiyonlar Ligi finalini hatırlattı.

AKŞAM8 Haziran 2025 Pazar 10:09 - Güncelleme:
Arda Güler'den ABD maçında dikkat çeken hamle!
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında ABD'yi 2-1'lik skorla geçerken, Arda Güler'in ikinci yarının başındaki hareketi dikkatleri üzerine çekti.

Maçta 90 dakika sahada kalan ve bir de gol atan Arda Güler, ikinci yarının başlangıcında yaptığı ilginç bir hamleyle izleyenleri şaşırttı. Devre arasında soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle giren Ay-Yıldızlılar, ikinci yarıya Arda Güler'in santrasıyla başladı.

Genç yıldızın santradan sonra topu doğrudan rakip yarı sahadan taca atması, dikkat çekti. Bu hareket, geçtiğimiz günlerde oynanan PSG - Inter Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin topu santradan direkt olarak rakip yarı sahaya atmasını akıllara getirdi.

Mücadeleyi anlatan spiker Ertem Şener de Arda'nın bu hamlesini Şampiyonlar Ligi finalindeki o anla ilişkilendirerek izleyicilere hatırlattı.

  • arda güler
  • hazırlık maçı

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