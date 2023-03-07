Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, Sevilla ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları öncesi UEFA'ya konuştu.

İşte Arda Güler'in açıklamaları:

"10 NUMARAYI BAŞKAN SORDU"

"10 numaralı forma için başkan ile görüştük. Kulübüm beni buna layık gördü. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Benden önce çok önemli isimler bu formayı giydi. Onlara da saygım sonsuz. Çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Ailemle paylaştım. Hepimiz çok mutlu olduk. Hayalimdi bu benim... Kulübüm, başkanım bana sormuştu, '10 numarayı ister misin?' diye, 'Tabii ki isterim' dedim. Bu büyük bir sorumluluk ama Allah'a şükür her şey iyi gidiyor."

"10 NUMARA ÖZELDİR"

"Formanın arkasında 10 numara varsa bu çok önemlidir. 10 numarayı özel isimler giyer. Kulübüm beni layık gördü. Çok mutlu oldum."

"ALEX'İN O GOLÜ HEP AKLIMDA"

"Alex de Souza, her maç çok inanılmazdı; Avrupa maçları olsun, lig maçları olsun. Marsilya'ya attığı kafa golü hep aklımdadır. Son golüydü."

"O GOLÜ SONRADAN İZLEDİM"

"Alex'in CSKA Moskova'ya attığı golü o an izleyemedim, çok küçüktüm o zamanlar. Sonradan izledim. İnanılmaz bir gol gerçekten..."

"ALEX BANA MESAJ ATTI"

"Sezon başı ben 25 numarayı giyerken Alex bana 'Bu sezon 10 numarayı mı giyeceksin?' diye mesaj attı. Soru işareti falan. Mesajı görünce çok heyecanlandım. Alex benim idolüm. Böyle bir mesaj gelince çok mutlu oldum, 'Allah Allah' dedim. Beklentiye girmiştim. Alex de o mesajı atınca mutlu oldum. Alex ile her zaman mesajlaşıyoruz. Her zaman tebrik ediyor beni. Alex'e çok teşekkür ediyorum."

"İNŞALLAH ONLAR GİBİ OLABİLİRİM"

"Fenerbahçe'nin 10 numaralarını saydığımızda, bu formanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Hepsi dünyaca ünlü isimler, çok büyük yıldızlar. Ben de inşallah onlar gibi kariyer yapabilirim."

"10 ARDA GÜLER YAZIYORDU"

"Fenerbahçe taraftarı beni her zaman bağrına basıyor, çok teşekkür ediyorum. Soyunma odasına gittiğimde "10 Arda Güler" yazıyordu, çok mutlu olmuştu. Benim gibi birçok küçük kardeşim var hayalleri olan. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Onlara örnek olmak istiyorum."

"ALEX, ÖDEGAARD VE BRUNO FERNANDES"

"Küçükken Alex de Souza'yı çok izliyordum. Oyun stilimi ona benzetmeye çalışıyordum. Şimdi Ödegaard'ı, Bruno Fernandes'i çok izliyorum. Çok üst seviye, çok özellikli oyuncular."

"NİCELERİNİN İLKİDİR"

"Avrupa kupalarında ilk golümü Dinamo Kiev'e attım. O gün, gol atacağımı hissetmiştim. Takım arkadaşlarım da 'Bugün gol atacaksın' demişlerdi. Avrupa'ya güzel bir başlangıç yapmış oldum. İnşallah nicelerinin ilkidir bu gol."

"FENERBAHÇE İLE AVRUPA, ÇOK GÜZEL"