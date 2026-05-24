  • Arda Güler'den Alvaro Arbeloa'ya veda mesajı
Spor

Arda Güler'den Alvaro Arbeloa'ya veda mesajı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, görevinden ayrılan teknik direktör Alvaro Arbeloa için bir veda paylaşımı yaptı.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 23:00 - Güncelleme:
Real Madrid forması giyen Arda Güler, görevden ayrılan teknik direktör Alvaro Arbeloa için bir paylaşım yaptı.

Arda Güler, paylaşımında İspanyol teknik adama veda etti. Milli futbolcu, paylaşımında, "Benim ve takım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Liderliğiniz ve dürüstlüğünüz bizim için çok değerliydi. Siz ve ekibinize gelecekte başarılar diliyorum. Size en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

Real Madrid'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

