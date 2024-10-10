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Spor

Arda Güler'den Ancelotti açıklaması! Aralarında sorun var mı?

A Milli Takım oyuncularından Arda Güler, A Milli Takım'ın Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, Ancelotti iddialarına cevap verdi.

10 Ekim 2024 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
Arda Güler'den Ancelotti açıklaması! Aralarında sorun var mı?
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A Milli Takım oyuncularından Arda Güler, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, A Milli Takım ve Real Madrid'deki kariyeri hakkında konuştu.

İşte Arda Güler'in açıklamaları:

"Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum."

"MİLLİ TAKIMDA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

"Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Rolle ilgili, bazen orta sahada, bazen sağ kanatta oynuyorum. Hocalarım ne isterse onları yapmaya çalışıyorum."

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