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  • Arda Güler'den Ancelotti'ye mesaj: Orta sahada oynadım ve...
Spor

Arda Güler'den Ancelotti'ye mesaj: Orta sahada oynadım ve...

La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla mağlup olan Real Madrid'in galibiyet golünü atan milli yıldız Arda Güler maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
Arda Güler'den Ancelotti'ye mesaj: Orta sahada oynadım ve...
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Arda Güler, Real Madrid'e Getafe karşısında galibiyeti getirdiği maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, milli futbolcu, Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamada, "Harika bir gol attım ve üç puandan dolayı çok mutluyum. Takım olarak çok iyi mücadele ettik." dedi.

20 yaşındaki yıldız ayrıca, "Kendimi çok rahat hissettiğim bir pozisyonda, orta sahada oynadım ve daha da mutluyum." şeklinde konuştu.

Arda Güler'in son açıklamasını ise İspanyolca yaparak Barcelona'ya karşı oynayacakları Copa del Rey finaliyle ilgili mesaj verdiği aktarıldı.

Milli yıldızın, "Önemli bir maç. Kendimize güveniyoruz." dediği belirtildi.

Ve son olarak, ana dilinden sonra bu sefer İspanyolca olarak, önümüzdeki cumartesi günü Barcelona'ya karşı oynanacak Copa del Rey finali öncesinde bir mesaj gönderdi.

"Önemli bir maç. Kendimize güveniyoruz" diye sonlandırdı.

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