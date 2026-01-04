İSTANBUL 18°C / 12°C
4 Ocak 2026 Pazar
  • Arda Güler'den asist! Real Madrid, Real Betis'i 5 golle geçti
Spor

Arda Güler'den asist! Real Madrid, Real Betis'i 5 golle geçti

Real Madrid, La Liga'da sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada oyuna sonradan giren Arda Güler, Gonzalo Garcia'nın golünde asist yaparak galibiyete katkı sağladı.

4 Ocak 2026 Pazar 20:20
Arda Güler'den asist! Real Madrid, Real Betis'i 5 golle geçti
İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk etti. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 5-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20, 50 ve 82. dakikalarda Gonzalo Garcia, 56. dakikada Raul Asencio ve 90+4. dakikada Fran Garcia kaydetti.

Konuk ekip Real Betis'in tek golünü 66. dakikada Cucho Hernandez attı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil oldu ve Gonzalo Garcia'nın 82. dakikada attığı golün asistini yaptı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Real Madrid, 45 puana yükseldi. Ligde iki maç sonra kaybeden Real Betis, 28 puanda kaldı.

Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında Levante'yi ağırlayacak. Real Betis, Real Oviedo deplasmanına gidecek.

