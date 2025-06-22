İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2025 Pazar / 26 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den ayrılık açıklaması! ''Eğer oynamazsam düşünürüm''
Spor

Arda Güler'den ayrılık açıklaması! ''Eğer oynamazsam düşünürüm''

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yeni teknik direktör Xabi Alonso ile olan ilişkisini ve takımda kalma planlarını değerlendirdi. Genç yıldız, “Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama oynamazsam her şeyi düşüneceğim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Arda Güler'den ayrılık açıklaması! ''Eğer oynamazsam düşünürüm''
ABONE OL

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geleceğiyle ilgili konuştu.

Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesini değerlendiren milli yıldız, "Her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum. İlk maçta (Kulüpler Dünya Kupası) 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi." dedi.

AYRILIK SORUSUNA CEVAP

Geleceği hakkında konuşan Arda Güler, "Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım." diye konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli futbolcunun yeni sezonda daha fazla süre alacağını söylemişti.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 44 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.