Real Madrid forması giyen Arda Güler, geleceğiyle ilgili konuştu.

Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesini değerlendiren milli yıldız, "Her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum. İlk maçta (Kulüpler Dünya Kupası) 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi." dedi.

AYRILIK SORUSUNA CEVAP

Geleceği hakkında konuşan Arda Güler, "Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım." diye konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli futbolcunun yeni sezonda daha fazla süre alacağını söylemişti.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 44 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.