La Liga'da ilk yarı sona erdi.
Ligin sosyal medya hesabında aralık ayının en iyileri yayınlandı. Real Madrid forması giyen Arda Güler, aralık ayında 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi.
Aralık ayında 5 maçta forma şansı bulan Arda Güler, Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano maçında ise 2 asist yaptı.
������— LALIGA (@LaLiga) December 23, 2024
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