UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları sona ererken, haftanın 11'i de belli oldu. 11 kişilik listede, Bayern Münih maçında attığı 2 golle dikkat çeken milli futbolcu Arda Güler de yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk oldu. Eflatun beyazlılar mücadeleyi 4-3 kaybederken, şüphesiz sahanın en dikkat çeken ismi ise Arda Güler oldu.

Karşılaşmada Real Madrid adına 2 gol kaydeden Arda, takımının elenmesine mani olamasa da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

İşte o liste;

Kaleci: Musso

Savunma: Marquinhos, Upamecano, Quaresma

Orta saha: Zubimendi, Kimmich, Llorente, Arda Güler

Forvet: Dembele, Olise, Ferran