Arda Güler'den dikkat çeken istatistik

A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ ile oynadığı maçların ardından Arda Güler'in performansı tartışmalara yol açtı.

Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamayan ve İspanyol basınında sık sık gündem olan Arda Güler, Galler ve Karadağ maçlarında etkisiz bir performans ortaya koydu.

MİLLİ TAKIMDA DAHA FAZLA OYNADI

19 yaşındaki futbolcunun, milli maçlardaki performansının ardından çarpıcı bir istatistik de ortaya çıktı. Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu. Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 747 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 1319 dakika sahada kaldı.

MAÇTAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Arda Güler, A Milli Takım'ın Karadağ karşısında aldığı yenilginin ardından, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Halkımızdan özür dileriz. Avusturya maçında kötü bir yenilgi almıştık ama sonra çok iyi bir reaksiyon göstermiştik. İnşallah bunu tekrarlayacağız. Martta play-off oynayıp, A Ligi'ne yükselmeye çalışacağız." demişti.

"MUTLULUK YAŞAMIYOR"

Öte yandan A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçın ardından canlı yayında konuşan Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli, 19 yaşındaki futbolcu için gelen, "Arda'da az oynamaktan kaynaklı "hamlık" var mıydı?" sorusuna, "O doğaldır. Arda, Real Madrid'den gelişlerinde eskisi gibi moral değerleri üst düzeyde gelmiyor artık. Orada psikolojik olarak bir mutluluk yaşamıyor." cevabını vermişti.

Aynı karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu da Arda Güler için, "Milli gururumuz Arda Güler, açıkçası kötü bir maç oynadı. Real Madrid'de oynamaması futbolunu geriletmiş gibi durdu." yorumunda bulunmuştu.

REAL MADRID'DEKİ SKOR KATKISI

Real Madrid'de bu sezon skor katkısı yapamayan genç futbolcu, İspanyol ekibinde skora etki ettiği tüm maçları geçen sezon oynadı. Real Madrid forması altında toplamda 24 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez fileleri havalandırdı