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Spor

Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı

Real Madrid'e imza atan Arda Güler, imza törenini izleyen Fenerbahçeli eski takım arkadaşlarının görüntüsünü paylaştı ve 'Hepinizi çok özleyeceğim ve asla unutmayacağım' sözlerini kullandı.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 00:19 - Güncelleme:
Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı
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Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda Güler, Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşım yaptı.

18 yaşındaki yıldız futbolcu, Real Madrid'e imza attığı anlarda kendisinin basın toplantısını izleyen Fenerbahçeli eski takım arkadaşlarının görüntüsünü paylaştı. Arda, bu paylaşımına, "Hepinizi çok özleyeceğim ve asla unutmayacağım" ifadelerini yazdı.

Genç oyuncu, bu paylaşımında Fenerbahçe'yi de etiketledi. Arda ayrıca, imza törenini izlediği sırada gözyaşlarına hakim olamayan eski takım arkadaşı Yiğit Efe Demir için, "Gerçek dost" ifadesini kullandı.

Arda Güler'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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