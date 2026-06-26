2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya 3. dakikada Trusty'nin golüyle 1-0 geride başlayan milliler, 10. dakikada Arda Güler'in golüyle eşitliği sağladı.

2002'DEN SONRA İLK GOL

Arda Güler'in ABD karşısında kaydettiği gol, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golü oldu. Bu gol aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Kupası'nda 2002'de İlhan Mansız'ın Güney Kore'ye attığı golden bu yana bulduğu ilk gol olarak kayıtlara geçti.