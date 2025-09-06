İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den İspanya maçı öncesi Lamine Yamal sözleri! ''Beni şaşırtmıyor''
Spor

Arda Güler'den İspanya maçı öncesi Lamine Yamal sözleri! ''Beni şaşırtmıyor''

A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, İspanya karşılaşması öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lamine Yamal ile ilgili gelen sorulara cevap veren Arda, 'O çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok' dedi.

Haber Merkezi6 Eylül 2025 Cumartesi 15:33 - Güncelleme:
Arda Güler'den İspanya maçı öncesi Lamine Yamal sözleri! ''Beni şaşırtmıyor''
ABONE OL

A Milli Futbol takımının yıldızlarından Arda Güler, İspanya maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arda Güler, 7 Eylül Pazar günü oynanacak İspanya maçı ile ilgili görüşlerini "İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz.

İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz." şeklinde ifade etti.

Lamine Yamal ile ilgili gelen sorulara Arda, "Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum." şeklinde yanıt verdi

İspanya maçında beklenen oyun ve Dünya Kupası'na katılma hedefleriyle ilgili, "Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız.

Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası'na gitmek." diyerek konuştu.

Yıldız futbolcu, sözlerini "Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz." ifadeleriyle noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.