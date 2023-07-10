Arda Güler'den İspanyolları şaşırtan hareket!

Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesinde ilk sırada yer alan Arda Güler için en ciddi hamleyi Barcelona yaptı. Katalan devi, Sportif Direktör Deco'yu İstanbul'a göndererek transferi bitirmeyi amaçladı.

Bu gelişmenin ardından Real Madrid devreye girdi. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin bizzat telefonda görüştüğü genç oyuncu İspanyol ekibinde forma giymeye ikna oldu. Barcelona'yı reddeden Arda Güler, Real Madrid ile altı yıllık sözleşme imzaladı.

REAL MADRID TOP BAŞI YAPIYOR

Geçtiğimiz sezon La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City'e elenen Real Madrid, bu sezon hem ligde hem de Devler Ligi'nde zafere ulaşmayı amaçlıyor.

Milli takımlarda forma giymeyen oyuncular bugün Valdebebas'ta sezonun ilk antrenmanına çıkacak. Oyuncular Sanitas La Moraleja Üniteversitesi Hastanesi'nde rutin kontrollerden geçti.

Yeni transferlerden Jude Bellingham ve Arda Güler de antrenmanda yer alacak.

ARDA'NIN KARARI İSPANYOLLARI ŞAŞIRTTI

Milli takımlarda forma giyen oyunculara bir hafta daha tatil izni verilmişti. Arda Güler ise bu tatil hakkını iptal ederek Real Madrid'in antrenmanı için tesislere geldi.

Genç yıldızın bu kararı İspanyollar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken aynı zamanda takdir de edildi.

Real Madrid, 19 Temmuz günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

REAL MADRID MAÇ PROGRAMI

İspanyol devi ABD'de 24 Temmuz Pazartesi günü ilk olarak Milan ile karşılaşacak. Bu maçtan üç gün sonra 27 Temmuz'da ise rakip Manchester United olacak.

29 Temmuz'da Barcelona ile mücadele edecek olan Real Madrid son olarak Juventus ile karşı karşıya gelecek ve ABD kampını tamamlayacak. Arda Güler de bu maçlarda forma bulmak için Teknik Direktör Carlo Ancelotti'den şans bekleyecek.