Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'nın orta sahada değişilmez isimlerinden olan Arda Güler'den kötü haber geldi. Milli futbolcunun yaşadığı kas rahatsızlığı nedeniyle Real Betis maçı için durumu ciddi anlamda şüpheli hale geldi.

Marca'da yer alan habere göre Arda Güler, Real Betis maçı öncesi yapılan son antrenmana katılamadı. 21 yaşındaki futbolcunun durumunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla salonda çalıştığı belirtildi.

Tam teşhis koyabilmek ve ciddi bir sakatlığı elemek için Arda Güler'e MR çekildi. Milli futbolcunun bir kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde rehabilitasyon çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre ise sezonu kapattığı ifade edilen Arda Güler, Dünya Kupası'na yetişmeye çalışacak

Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir."