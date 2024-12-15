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Spor

Arda Güler'den maç sonu paylaşımı: Bize güvenmeye devam edin

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı maçta 2 asiste imza atan milli yıldız Arda Güler maç sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!' ifadelerini kullandı.

15 Aralık 2024 Pazar 10:21 - Güncelleme:
Arda Güler'den maç sonu paylaşımı: Bize güvenmeye devam edin
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, Rayo Vallecano karşılaşmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu, taraftarlara yönelik paylaşımında, "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İKİ ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 78 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, karşılaşmada iki asist yaptı.

Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir LaLiga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon toplamda 19 maçta sahaya çıkan Arda Güler, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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