Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, Türkiye ve İspanya arasındaki farklara dair gelen soruya cevap verdi.

HENÜZ FORMA GİYEMEDİ

20+10 milyon euro bedelle İspanyol devinin yolunu tutan genç yıldız, şanssız sakatlıklar sebebiyle forma giyemedi.

ANCELOTTI RİSKE ETMEDİ

2 kez kulübede bekleyen Arda Güler'i, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti riske atmadı. Türkiye'yi ve yakınlarını gururlandırmak isteyen genç yetenek, hırsın yarattığı stres ile baş etmeye çalışıyor... 4 ay süren sakatlık süreci aksilik olmazsa 2 hafta içinde son bulacak...

TÜRKİYE - İSPANYA FARKI

Arda Güler, Türkiye'de ve İspanya'daki farkların neler olduğunu soranlara, "İdmanlarda inanılmaz bir tempo var. Yüzde 100'ünle oynaman gerekiyor. Takımda çok önemli isimler var" diye yanıt verdi.

AYRILIK İHTİMALİ YOK

Öte yandan Fenerbahçe'ye ya da başka bir takıma bu sezon kiralık gitmeyi düşünmüyor. Real Madrid cephesinde de böyle bir gündem kesinlikle yok. Milli aradan sonra hem kulüp hem Arda yükseliş için inançlı.