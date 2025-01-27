İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valladolid'i 3-0'lık skorla geçti. Arda Güler, karşılaşmada ikinci yarıda oyuna girerken, oyun zekasıyla bir kez daha İspanyolları kendisine hayran bıraktı.

Fakat Arda Güler, oyununa ek olarak Fransız futbolcu Mbappe'ye gösterdiği tepkiyle bu kez gündem oldu.

ARDA GÜLER'DEN MBAPPE'YE OLAY TEPKİ

Real Madrid'de eleştirilerin odağındaki isim Mbappe, takımına kazandırdığı penaltı öncesi müsait durumda olan Arda Güler'e yine pas vermedi.

Daha sonra kullandığı penaltıyı gole çeviren Fransız oyuncu, golü kutlarken Arda Güler o anda arkasını dönerek Mbappe'nin sevincine ortak olmadı.

Arda Güler'in bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, birçok taraftar Arda'ya bu hareketinden dolayı destek verdi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 25 remi maçta görev alan Arda Güler, 873 dakika sahada kalırken takımına da 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.