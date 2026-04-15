UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Dev maçın henüz 1. dakikasında milli futbolcu Arda Güler, sahneye çıktı.

Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Arda Güler, kaleci Neuer'in hatasını affetmedi. Arda Güler, kaleye epey uzak bir noktadan topu ağlara göndermeyi başardı.

Bu golle Real Madrid, Alman rakibi karşısında maça 1-0 önde başlamış oldu.

Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında frikikte topun başına geçti ve topu ağlara göndererek muhteşem bir gole imza attı. Milli yıldız, bu golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Öte yandan Arda Güler, bu golle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu.