Spor

Arda Güler'den mükemmel goller! Dev maçta sahneye çıktı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Bayern Münih deplasmanında attığı iki golle maça damga vurdu. Milli yıldız, bu performansıyla hem takımını öne taşıdı hem de Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2026 Çarşamba 22:17 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Dev maçın henüz 1. dakikasında milli futbolcu Arda Güler, sahneye çıktı.

Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Arda Güler, kaleci Neuer'in hatasını affetmedi. Arda Güler, kaleye epey uzak bir noktadan topu ağlara göndermeyi başardı.

Bu golle Real Madrid, Alman rakibi karşısında maça 1-0 önde başlamış oldu.

(Fotoğraflar: tabii spor)

FRİKİKTEN ATTI!

Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında frikikte topun başına geçti ve topu ağlara göndererek muhteşem bir gole imza attı. Milli yıldız, bu golle takımını 2-1 öne geçirdi.

(Fotoğraflar: tabii spor)

KARİYERİNDE BİR İLK!

Öte yandan Arda Güler, bu golle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu.

