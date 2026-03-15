İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Elche'yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Arda Güler'in orta sahadan attığı inanılmaz gol damgasını vurdu.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde, 66. dakikada Dean Huijsen ve 89. dakikada Arda Güler kaydetti.

58. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna giren Arda Güler, karşılaşmanın son bölümünde kendi yarı sahasından yaptığı müthiş vuruşla kaleciyi avladı ve Santiago Bernabeu'yu ayağa kaldıran harika bir gole imza attı.

Arda'nın golü stadyumu coştururken, yedek kulübesinde yer alan futbolcular milli futbolcuyu ayakta alkışladı.

"POSTERİNİ YAPTIRIN, DUVARINIZA ASIN"

Alvaro Arbeloa: "Arda Güler'in golü mü? Posterini yaptırın, duvarınıza asın. Harika bir gol, inanılmaz. İnsanlar bugün bilet için ödediği paranın hakkını aldı."