İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den müthiş gol: Kendi yarı sahasından inanılmaz attı!
Spor

Arda Güler'den müthiş gol: Kendi yarı sahasından inanılmaz attı!

Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler attığı inanılmaz golle geceye damga vurdu. Milli yıldız, orta sahadan yaptığı müthiş vuruşla Santiago Bernabeu'yu ayağa kaldırdı.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 01:08 - Güncelleme:
Arda Güler'den müthiş gol: Kendi yarı sahasından inanılmaz attı!
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Elche'yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Arda Güler'in orta sahadan attığı inanılmaz gol damgasını vurdu.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde, 66. dakikada Dean Huijsen ve 89. dakikada Arda Güler kaydetti.

ARDA GÜLER BERNABEU'YU AYAĞA KALDIRDI!

58. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna giren Arda Güler, karşılaşmanın son bölümünde kendi yarı sahasından yaptığı müthiş vuruşla kaleciyi avladı ve Santiago Bernabeu'yu ayağa kaldıran harika bir gole imza attı.

Arda'nın golü stadyumu coştururken, yedek kulübesinde yer alan futbolcular milli futbolcuyu ayakta alkışladı.

(Fotoğraflar: S Sport)

"POSTERİNİ YAPTIRIN, DUVARINIZA ASIN"

Alvaro Arbeloa: "Arda Güler'in golü mü? Posterini yaptırın, duvarınıza asın. Harika bir gol, inanılmaz. İnsanlar bugün bilet için ödediği paranın hakkını aldı."

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.