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Spor

Arda Güler'den sakatlanan takım arkadaşı için duygusal paylaşım

La Liga'nın 9. haftasında sahasında ağırladığı Villareal'i 2-0'lık skorla mağlup eden Real Madrid'de maçın bitimine kısa bir süre kala sakatlık yaşayarak sahadan sedye ile ayrılan Dani Carvajal için milli futbolcu Arda Güler sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

6 Ekim 2024 Pazar 12:59 - Güncelleme:
Arda Güler'den sakatlanan takım arkadaşı için duygusal paylaşım
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İspanya La Liga'nın 9. haftasında konuk ettiği Villarreal'i 2-0 yenen Real Madrid'de, Dani Carvajal'in maçın son anlarında geçirdiği ağır sakatlığın şoku yaşanıyor.

Yeremy Pino ile girdiği ikili mücadelede topa müdahale etmek isterken sağ bacağı rakibine takılan Carvajal, bir anda acı içinde yerde kaldı.

Gözyaşlarını tutamayan ve sedyeyle oyundan çıkarılan İspanyol sağ bekin yapılan muayenesinde çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Carvajal'in sahalardan 8-10 ay uzak kalacağı ve büyük ihtimalle sezonu kapattığı belirtiliyor.

Hastaneye kaldırılan Dani Carvajal, bu sabah yaptığı açıklamada sakatlığıyla ilgili şunları söyledi:

"Ciddi bir çapraz bağ sakatlığım olduğu doğrulandı, ameliyat olmam gerekecek ve birkaç ay sahalardan uzak kalacağım. İyileşmeye başlamak ve bir canavar gibi geri dönmek için şimdiden sabırsızlanıyorum. Mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim, çok sevildiğimi hissediyorum."

Arda, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise "Geçmiş olsun kaptan. Eminim en kısa zamanda güçlü bir şekilde geri döneceksin" yazdı.

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