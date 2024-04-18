Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in transfer gündemine dair yeni bir gelişme daha yaşandı.

SEVILLA İSTİYOR

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Sevilla, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid Kulübü ve Arda Güler'in temsilcileri ile irtibata geçti.

"BEN SİZDE OYNAMAM"

Ancak habere göre; Arda, "sadece bir Şampiyonlar Ligi" takımına kiralanmayı kabul edeceğini söyledi ve Sevilla Kulübü'nün teklifini reddetti.

DEFTER KAPANDI

Bu gelişme üzerine Sevilla, Arda Güler defterini şimdilik kapatmış oldu. Sevilla, sezon başında Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmadan önce de yıldız oyuncu ile ilgileniyordu.

98 DAKİKA OYNADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, bu süreye 1 gol sığdırmayı başardı.