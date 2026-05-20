İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5926
  • EURO
    53,066
  • ALTIN
    6650.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den sevindiren haber! Antrenmanda yer aldı
Spor

Arda Güler'den sevindiren haber! Antrenmanda yer aldı

Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arda Güler'den sevindiren haber geldi. Milli futbolcu, Athletic Bilbao maçı öncesindeki antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 20:11 - Güncelleme:
Arda Güler'den sevindiren haber! Antrenmanda yer aldı
ABONE OL

Real Madrid, La Liga'nın son haftasında Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İspanyol devinde Athletic Bilbao maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Real Madrid'de sakatlığı bulunan ve sezonu kapatan milli futbolcu Arda Güler, bugünkü (Çarşamba) antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Sakatlığı sonrası sezonu kapatan 21 yaşındaki genç yıldızın, Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor.

Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.