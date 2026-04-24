Real Madrid'de Arda Güler, sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalan maçlarında forma giyemeyecek. Eflatun-beyazlılarda milli yıldızın tedavisine başlanırken gözler haziran ayında oynanacak Dünya Kupası maçlarına çevrilmişti.
Arda Güler'in Dünya Kupası'na yetiştirilmesi için milli takım sağlık heyeti de seferber olurken rahatlatan haber nihayet geldi.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Arda Güler'in FIFA Dünya Kupası'nda forma giymesine engel bir durum bulunmuyor.
Yaşadığı sakatlık, yıldız oyuncunun milli takımdaki durumunu olumsuz etkilemeyecek. Bu nedenle Arda'nın Dünya Kupası maçlarında milli takım forması giymesi bekleniyor.