İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0305
  • EURO
    52,6774
  • ALTIN
    6792.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den sevindiren haber! Dünya Kupası'na yetişecek
Spor

Arda Güler'den sevindiren haber! Dünya Kupası'na yetişecek

Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını açıkladı. Bunun üzerine milli yıldızın 2026 Dünya Kupası'nda forma giyip giyemeyeceği merakla beklenirken müjdeli haber geldi.

BEYZA NUR YILMAZ24 Nisan 2026 Cuma 10:40
ABONE OL

Real Madrid'de Arda Güler, sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalan maçlarında forma giyemeyecek. Eflatun-beyazlılarda milli yıldızın tedavisine başlanırken gözler haziran ayında oynanacak Dünya Kupası maçlarına çevrilmişti.

Arda Güler'in Dünya Kupası'na yetiştirilmesi için milli takım sağlık heyeti de seferber olurken rahatlatan haber nihayet geldi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Arda Güler'in FIFA Dünya Kupası'nda forma giymesine engel bir durum bulunmuyor.

Yaşadığı sakatlık, yıldız oyuncunun milli takımdaki durumunu olumsuz etkilemeyecek. Bu nedenle Arda'nın Dünya Kupası maçlarında milli takım forması giymesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Otomobilin altında kalan çocuk metrelerce sürüklendi! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.