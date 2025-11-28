Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e tebrik paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan ve son derece başarılı bir performans sergileyen Yiğit Efe Demir'e, Arda Güler'den de tebrik geldi.

İLK KEZ İLK 11'DE OYNADI

Fenerbahçe alt yapısından yetişen 21 yaşındaki genç savunmacı, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de maça başladı.

76 dakika sahada kalan Yiğit Efe Demir, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu.

ARDA GÜLER'DEN TEBRİK

Maçta son düdüğün çalmasının ardından Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, altyapıda beraber forma giydiği Yiğit Efe Demir'i tebrik etti.

Arda Güler, Yiğit Efe'nin maçtan çıkarken ki görüntüsünü, sosyal medya hesabından "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine" ifadeleriyle paylaştı.