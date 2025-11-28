İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,542
  • EURO
    49,4198
  • ALTIN
    5681.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e tebrik paylaşımı
Spor

Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e tebrik paylaşımı

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Ferencvaros karşısında ilk 11'de forma giyen ve başarılı bir performans gösteren Yiğit Efe Demir'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Haber Merkezi28 Kasım 2025 Cuma 00:36 - Güncelleme:
Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e tebrik paylaşımı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan ve son derece başarılı bir performans sergileyen Yiğit Efe Demir'e, Arda Güler'den de tebrik geldi.

İLK KEZ İLK 11'DE OYNADI

Fenerbahçe alt yapısından yetişen 21 yaşındaki genç savunmacı, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de maça başladı.

76 dakika sahada kalan Yiğit Efe Demir, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu.

ARDA GÜLER'DEN TEBRİK

Maçta son düdüğün çalmasının ardından Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, altyapıda beraber forma giydiği Yiğit Efe Demir'i tebrik etti.

Arda Güler, Yiğit Efe'nin maçtan çıkarken ki görüntüsünü, sosyal medya hesabından "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine" ifadeleriyle paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.