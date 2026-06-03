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Spor

Arda Güler'e bir ödül daha! LaLiga'da sezonun golü seçildi

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Elche karşısında yaklaşık 70 metreden kaydettiği gol, LaLiga'da sezonun en güzel golü seçildi. Milli futbolcunun orta sahaya yakın noktadan attığı gol, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 23:13 - Güncelleme:
Arda Güler'e bir ödül daha! LaLiga'da sezonun golü seçildi
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya LaLiga'da sezonun en iyi golü seçildi.

LaLiga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golünün videosu paylaşılarak, "Orta sahadan. Arda Güler, 2025-26 sezonunun en güzel golünü atıyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli futbolcu, LaLiga'da sezonun golünü, 28. haftada Elche'yi 4-1 yendikleri maçın 89. dakikasında kalecinin öne çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan atmıştı.

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